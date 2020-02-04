США поки зупиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Дивися повний текст США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:59
США припиняють фінансування Всесвітньої організації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Додано: Сер 15 кві, 2020 10:59
Війна між Китаєм і США продовжується.
В одному Трамп правий -- треба було моментально видворити всіх китайських туристів з Європи, припинити цивільне авіасполучення і заборонити масові збіговиська, особливо на стадіонах.
Додано: Сер 15 кві, 2020 11:42
Re: США припиняють фінансування Всесвітньої організації...
Перший пішов...
Спочатку ВООЗ, потім ООН, а потім новий світовий устрій...
Обнуленіє....
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:17
По ідеї, ВООЗ дістане повноваження закривати країни на карантин без погодження урядів країн, бо до цього часу вони могли тільки рекомендувати.
Трамп припинив фінансувати недієздатну інституцію: або Китай погодиться розширити повноваження, або вони будуть самі ці рішення приймати на рівні країни (закриватись від усього світу плюс своїм громадянам забороняти шастати). Тобто розрахунок такий -- навіщо фінансувати тупих бюрократів ООН, якщо набагато ефективніше профінансувати своїх аналітиків ЦРУ.
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:33
Новый световой порядок давно назрел т.к. и ведущие игроки в мире изменились, и организации созданные 70 лет назад давно неэффективны.
Ранее США с Израилем перестали финансировать Юнеско которое занимается политикой в отношении конкретных стран,а не своими обязанностями.
ООН давно погрязла в коррупции и показала свою не пригодность с тех пор когда туда стали набирать всех кого попало.
Воз будет в этом списке последним.
PS Претензии США к ВОЗ и Китаю абсолютно обоснованы ибо это государство и эта организация явно скрывали масштабы эпидемии вводя неслыханный карантин и одновременно рапортуя о единичных смертях.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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