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Економіці Великої Британії
прогнозують до 30% падіння...

Економіці Великої Британії прогнозують до 30% падіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:23

Економіці Великої Британії прогнозують до 30% падіння...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак стверджує, що ВВП країни може впасти на цілих 30% в період з квітня по червень у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Дивися повний текст Економіці Великої Британії прогнозують до 30% падіння через пандемію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:23

Ну якщо Великобританія -30%, то Гончарук точно вгадав що в Україні -40%. Всі думали, що то тире, а то був мінус -- все правильно говорив -40 -- це дуже навіть реально.
svyatoslav_hromyak
 
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