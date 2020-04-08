Міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак стверджує, що ВВП країни може впасти на цілих 30% в період з квітня по червень у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Дивися повний текст Економіці Великої Британії прогнозують до 30% падіння через пандемію.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:23
Економіці Великої Британії прогнозують до 30% падіння...
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Дивися повний текст Економіці Великої Британії прогнозують до 30% падіння через пандемію.
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:23
Ну якщо Великобританія -30%, то Гончарук точно вгадав що в Україні -40%. Всі думали, що то тире, а то був мінус -- все правильно говорив -40 -- це дуже навіть реально.
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