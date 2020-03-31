Про це пише "Ціна держави".
Дивися повний текст Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн - Зміни до держбюджету.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:36
Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн - Зміни до держбюджету.
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