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Борг працюючого українця
збільшиться на 21 тис. грн -...

Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:36

Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Ціна держави".

Дивися повний текст Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн - Зміни до держбюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:36

Щось мало. Владо збільшуй борги. Все віддамо - попізже!!!
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