Про це пише "Ціна держави".
Дивися повний текст Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн - Зміни до держбюджету.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:36
Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг працюючого українця збільшиться на 21 тис. грн - Зміни до держбюджету.
Додано: Сер 15 кві, 2020 15:31
Бюджетників забули. Армію генералів, суддів,наглядові ради і т.п. Мільярди газпрома...
Прийдеться взяти кредит в банку, щоб дати гроші державі, і бути винним банку, і державі.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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