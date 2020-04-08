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Податкова нарахувала в Україні
майже 1800 мільйонерів

Податкова нарахувала в Україні майже 1800 мільйонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:38

Податкова нарахувала в Україні майже 1800 мільйонерів

Пропонуємо до обговорення:
За даними Державної податкової служби України, станом на початок квітня 2020 року близько 1,8 тисячі українців задекларували доходи понад 1 мільйон гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:38

Это какая-то лажа. В Украине только около 120 тысяч айтишников. Хотя бы 10% из них получают больше 3000 баксов в месяц - то есть, уже минимум 12000 гривневых миллионеров.
kimerinn
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 13:02

  kimerinn написав:Это какая-то лажа. В Украине только около 120 тысяч айтишников. Хотя бы 10% из них получают больше 3000 баксов в месяц - то есть, уже минимум 12000 гривневых миллионеров.

Внимательно читаем:
> задекларували доходи
т.е. подали _налоговую декларация о доходах физических лиц_. А все айтишники -- единщики.
_hunter
 
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