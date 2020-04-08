За даними Державної податкової служби України, станом на початок квітня 2020 року близько 1,8 тисячі українців задекларували доходи понад 1 мільйон гривень.
Дивися повний текст Податкова нарахувала в Україні майже 1800 мільйонерів.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 12:38
Податкова нарахувала в Україні майже 1800 мільйонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова нарахувала в Україні майже 1800 мільйонерів.
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:38
Это какая-то лажа. В Украине только около 120 тысяч айтишников. Хотя бы 10% из них получают больше 3000 баксов в месяц - то есть, уже минимум 12000 гривневых миллионеров.
Додано: Сер 15 кві, 2020 13:02
Внимательно читаем:
> задекларували доходи
т.е. подали _налоговую декларация о доходах физических лиц_. А все айтишники -- единщики.
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