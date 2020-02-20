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Програма співпраці з іноземними
кредиторами розрахована...

Програма співпраці з іноземними кредиторами розрахована...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:42

Програма співпраці з іноземними кредиторами розрахована...

Пропонуємо до обговорення:
У разі прийняття законопроекту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", Україна отримає від іноземних кредиторів

Дивися повний текст Програма співпраці з іноземними кредиторами розрахована на $10 млрд - Арахамія.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:42

У цьому наборі букв важливе тільки одне слово ЯКЩО.
Скоріше люди почнуть вмирати з голоду, ніж лобісти з ВР приймуть щось всупереч інтересів олігархів.
svyatoslav_hromyak
 
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