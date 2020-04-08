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Airbnb позичила ще $1 млрд
на тлі кризи - Reuters

Airbnb позичила ще $1 млрд на тлі кризи - Reuters
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:34

Airbnb позичила ще $1 млрд на тлі кризи - Reuters

Пропонуємо до обговорення:
Ключовим гравцем в новій угоді називають компанію Silver Lake, яка була одним з двох інвесторів в попередній борговій угоді.

Дивися повний текст Airbnb позичила ще $1 млрд на тлі кризи - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:35

цікаво, навіщо компанії без активів такі гроші?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:41

  ruslan42212 написав:цікаво, навіщо компанії без активів такі гроші?

Може для цього? Інвестуємо в нерухомість закордоном
change_pm
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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