Ключовим гравцем в новій угоді називають компанію Silver Lake, яка була одним з двох інвесторів в попередній борговій угоді.
Дивися повний текст Airbnb позичила ще $1 млрд на тлі кризи - Reuters.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:34
Airbnb позичила ще $1 млрд на тлі кризи - Reuters
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Дивися повний текст Airbnb позичила ще $1 млрд на тлі кризи - Reuters.
Додано: Сер 15 кві, 2020 14:41
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