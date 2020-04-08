Кабінет міністрів запровадив з 1 травня 2020 року спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%.
Дивися повний текст Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт російського вугілля.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 17:10
Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт російського вугілля.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:10
все для ахметки, на вугілля, яке добувається і в Україні зробили виняток... на вугілля, яке використовують ТЕС, які ще належать державі, а не ДТЕК мито влупили.... кароче чекаємо підвищення цін на електроенергію... хоча це все квіточки у порівнні з зеленими, яким треба буде кучу бабла віддати
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