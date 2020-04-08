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Кабмін запровадив загороджувальне
мито на імпорт...

Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт...
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:10

Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів запровадив з 1 травня 2020 року спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:10

все для ахметки, на вугілля, яке добувається і в Україні зробили виняток... на вугілля, яке використовують ТЕС, які ще належать державі, а не ДТЕК мито влупили.... кароче чекаємо підвищення цін на електроенергію... хоча це все квіточки у порівнні з зеленими, яким треба буде кучу бабла віддати
shlyocuk
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