Про це на онлайн-брифінгу заявив юрист "ПриватБанку" Андрій Пожидаєв.
Дивися повний текст Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату ПриватБанком понад $250 млн Суркісам.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 17:29
Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату ПриватБанком понад $250 млн Суркісам.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:40
Re: Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату...
Страна лимония.
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