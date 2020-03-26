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Суд відхилив апеляцію на
рішення про виплату...

Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:29

Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на онлайн-брифінгу заявив юрист "ПриватБанку" Андрій Пожидаєв.

Дивися повний текст Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату ПриватБанком понад $250 млн Суркісам.
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На Кипре такое не прокатывало. Там нет судей-кто.
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Бандиты правят бал.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:40

Re: Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату...

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