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Київ уже втратив більше мільярда
через коронавірус - Кличко

Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:55

Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця через пандемію коронавірусу вже втратила більше 1 мільярда гривень.

Дивися повний текст Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 17:55

Про метро на Троещину можно уже забыть с концами. Не в этом веке.
А мост пока достроят то уже кап ремонт нужно будет делать.
Столько денег распилили за время сроительства, что на все бы с головой хватило.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 18:01

p_a_l Я иногда даже задумываюсь, вы представляете только, в какой бы мы жили стране, если бы все деньги шли по назначению, и не было бы распила денег, и левых тендеров? Я думаю, был бы уровень передовых европейских стран, не меньше.

Мечты)
sergiylfc
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