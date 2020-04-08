Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця через пандемію коронавірусу вже втратила більше 1 мільярда гривень.
Дивися повний текст Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 17:55
Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко
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Дивися повний текст Київ уже втратив більше мільярда через коронавірус - Кличко.
Додано: Сер 15 кві, 2020 17:55
Про метро на Троещину можно уже забыть с концами. Не в этом веке.
А мост пока достроят то уже кап ремонт нужно будет делать.
Столько денег распилили за время сроительства, что на все бы с головой хватило.
Додано: Сер 15 кві, 2020 18:01
p_a_l Я иногда даже задумываюсь, вы представляете только, в какой бы мы жили стране, если бы все деньги шли по назначению, и не было бы распила денег, и левых тендеров? Я думаю, был бы уровень передовых европейских стран, не меньше.
Мечты)
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