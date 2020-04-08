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Іпотека на житло в Україні:
Finance.ua запустив...

Іпотека на житло в Україні: Finance.ua запустив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 18:47

Іпотека на житло в Україні: Finance.ua запустив...

Пропонуємо до обговорення:
За статистикою, на одного українця припадає лише 24 кв. м житла, а 70% житлового фонду - застаріле.

Дивися повний текст 🏙️ Іпотека на житло в Україні: Finance.ua запустив спеціальний каталог.
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 18:47

"Всего" 24 м2 жилья на 1 украинца.
То есть на семью из 4-х человек всего 96 м2 жилья.
Если это мало, то сколько же достаточно?
vlinev2
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