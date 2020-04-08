За статистикою, на одного українця припадає лише 24 кв. м житла, а 70% житлового фонду - застаріле.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 18:47
Іпотека на житло в Україні: Finance.ua запустив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 🏙️ Іпотека на житло в Україні: Finance.ua запустив спеціальний каталог.
Додано: Сер 15 кві, 2020 18:47
"Всего" 24 м2 жилья на 1 украинца.
То есть на семью из 4-х человек всего 96 м2 жилья.
Если это мало, то сколько же достаточно?
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