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Xiaomi випустила дворежимну
мініклавіатуру (фото)

Xiaomi випустила дворежимну мініклавіатуру (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 07:54

Xiaomi випустила дворежимну мініклавіатуру (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Екологічна мережа Xiaomi MIIIW випустила дворежимну міні-клавіатуру Air 85 Bluetooth MIIIW. Як випливає з назви, клавіатура поставляється з 85 клавішами, розташованими на красивою розкладці.

Дивися повний текст Xiaomi випустила дворежимну мініклавіатуру (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 07:54

Ничего нового, вот если бы была OLED подсветка клавиш, тогда да, а так - обычная клавиатура.
Honey
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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