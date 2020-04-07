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Xiaomi випустила дворежимну мініклавіатуру (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 07:54
Пропонуємо до обговорення:
Екологічна мережа Xiaomi MIIIW випустила дворежимну міні-клавіатуру Air 85 Bluetooth MIIIW. Як випливає з назви, клавіатура поставляється з 85 клавішами, розташованими на красивою розкладці.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 07:54
Ничего нового, вот если бы была OLED подсветка клавиш, тогда да, а так - обычная клавиатура.
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