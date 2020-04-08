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Євросоюз назвав суму
втрат через карантин

Євросоюз назвав суму втрат через карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 08:09

Євросоюз назвав суму втрат через карантин

Пропонуємо до обговорення:
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен озвучила збитки від прийнятих Євросоюзом карантинних заходів по боротьбі з пандемією, і ця цифра майже 3 трильйони євро.

Дивися повний текст Євросоюз назвав суму втрат через карантин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 08:09

Если ВВП сокращается (товаров становится меньше), а ликвидность вливается (денег становится больше), то к чему это приведет? И как потом с этим бороться, высокими процентными ставками? До этого стимулирование нулевыми ставками уже ни к чему не приводило, может это глобальный план по перезапуску экономик? А коронавирус - удобный козел отпущения.
Honey
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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