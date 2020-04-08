Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен озвучила збитки від прийнятих Євросоюзом карантинних заходів по боротьбі з пандемією, і ця цифра майже 3 трильйони євро.
Дивися повний текст Євросоюз назвав суму втрат через карантин.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 08:09
Євросоюз назвав суму втрат через карантин
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Дивися повний текст Євросоюз назвав суму втрат через карантин.
Додано: Чет 16 кві, 2020 08:09
Если ВВП сокращается (товаров становится меньше), а ликвидность вливается (денег становится больше), то к чему это приведет? И как потом с этим бороться, высокими процентными ставками? До этого стимулирование нулевыми ставками уже ни к чему не приводило, может это глобальный план по перезапуску экономик? А коронавирус - удобный козел отпущения.
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