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Експорт яблук з України впав
майже на 40% через пандемію

Експорт яблук з України впав майже на 40% через пандемію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 08:59

Експорт яблук з України впав майже на 40% через пандемію

Пропонуємо до обговорення:
Світова пандемія коронавируса COVID-19 та карантинні обмеження у всьому світі призвели до скорочення експорту яблук з України на 38%.

Дивися повний текст Експорт яблук з України впав майже на 40% через пандемію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 08:59

Нам больше качественных яблок достанется по умеренной цене.
avk
 
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Почму же тогда в магазах яблоки по 25?
metall_05
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 19:11

  metall_05 написав:Почму же тогда в магазах яблоки по 25?

А по сколько должны быть? В статье я вижу только слова "упал экспорт". "Упали цены", там нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 19:13

  metall_05 написав:Почму же тогда в магазах яблоки по 25?

чтоб компенсировать потерю на экспорте :D
unicdima
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