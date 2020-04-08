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Експорт яблук з України впав майже на 40% через пандемію
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Додано: Чет 16 кві, 2020 08:59
Пропонуємо до обговорення:
Світова пандемія коронавируса COVID-19 та карантинні обмеження у всьому світі призвели до скорочення експорту яблук з України на 38%.
Дивися повний текст Експорт яблук з України впав майже на 40% через пандемію
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Додано: Чет 16 кві, 2020 08:59
Нам больше качественных яблок достанется по умеренной цене.
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avk
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Додано: Чет 16 кві, 2020 16:13
Почму же тогда в магазах яблоки по 25?
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metall_05
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Додано: Чет 16 кві, 2020 19:11
metall_05 написав:
Почму же тогда в магазах яблоки по 25?
А по сколько должны быть? В статье я вижу только слова "упал экспорт". "Упали цены", там нет.
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moveton
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