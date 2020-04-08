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Нацбанк дозволить банкам
відкривати рахунки українців за...

Нацбанк дозволить банкам відкривати рахунки українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 09:40

Нацбанк дозволить банкам відкривати рахунки українців за...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України розробили механізм віддаленої ідентифікації особи.

Дивися повний текст Нацбанк дозволить банкам відкривати рахунки українців за допомогою відеодзвінків (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 09:40

Будут проверять у всех ли есть метка на лбу.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 10:47

BankID вообще полезная тема, да и благодаря карантину многие переходят на безнал (карты, онлайн платежки).
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 13:19

Было бы откуда брать!
anatolmark68
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