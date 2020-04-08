У Національному банку України розробили механізм віддаленої ідентифікації особи.
Дивися повний текст Нацбанк дозволить банкам відкривати рахунки українців за допомогою відеодзвінків (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 кві, 2020 09:40
Нацбанк дозволить банкам відкривати рахунки українців за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк дозволить банкам відкривати рахунки українців за допомогою відеодзвінків (інфографіка).
Додано: Чет 16 кві, 2020 10:47
BankID вообще полезная тема, да и благодаря карантину многие переходят на безнал (карты, онлайн платежки).
|