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МВФ дав прогноз цін на
нафту на найближчі два роки

МВФ дав прогноз цін на нафту на найближчі два роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 10:17

МВФ дав прогноз цін на нафту на найближчі два роки

Пропонуємо до обговорення:
Очікувана ціна нафти, заснована на ф'ючерсних ринках, становить 35,61 доларів у 2020 році та 37,87 доларів за барель у 2021 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 10:17

15- 20 долларов не больше.
igorpraw36
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 03:50

От побачите на наступному тижні провал нижче 20-ти USD/b.
galyna0102
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