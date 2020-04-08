Десяткам тисяч українців повернуть на рахунки 190 млн грн у вигляді переплати.
Дивися повний текст Коли українцям повернуть переплату за газ.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 10:33
Коли українцям повернуть переплату за газ
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Дивися повний текст Коли українцям повернуть переплату за газ.
Додано: Чет 16 кві, 2020 11:03
У меня уже вернулись на счет. Фишка в том, что забрать их ведь нельзя никак, только использовать. Жаль, нет никакой возможности использовать на другом ЛС. У меня как раз такой случай: в одном месте перестали пользоваться совсем, в другом только начали.
Додано: Чет 16 кві, 2020 23:46
Watcher, было бы очень оптимистично ожидать, что "Нефтегаз" так настойчиво уговаривал заплатить вперёд и при этом предполагал возможность возврата денег. Всё, теперь это его деньги. Отдача только газом и только тому, кто его зарезервировал. Ещё странно, что на счёт что-то возвращается. Насколько я помню условия акции, клиент именно, что покупал газ по ценам на тот момент и никакой обратной его конвертации в сумму на счёте быть не могло.
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