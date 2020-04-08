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Програма «Доступне житло»
залишилася без фінансування

Програма «Доступне житло» залишилася без фінансування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:26

Програма «Доступне житло» залишилася без фінансування

Пропонуємо до обговорення:
У Державному бюджеті на 2020 рік, до якого напередодні було внесено зміни, більше не передбачено 100 млн грн на програму «Доступне житло», однак Держмолодьжитло докладе всіх зусиль, аби до кінця року переглянути ці зміни.

Дивися повний текст Програма «Доступне житло» залишилася без фінансування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:26

Зачем плодить эти программы и выбрасывать миллионы на админ затраты?
Если уж и помогать, то отмените НДС таким людям при покупке и все, будет помощь без головняка.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:44

Это не программа осталась без финансирования, это ЛЮДИ!! остались один на один с проблемами
Moimir
 
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Мэр Днепра это проблему решил экскаватором.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 13:30

  Moimir написав:Это не программа осталась без финансирования, это ЛЮДИ!! остались один на один с проблемами

в новости про укрбуд промелькнуло:
Экс-депутата, бывшего президента компании-застройщика «Укрбуд» Максима Микитася подозревают в организации схемы по завладению 82 млн грн на махинациях с квартирами для Национальной гвардии. Нацгвардии сначала выделяли квартиры в элитном Печерском районе Киева, а затем решили заменить их на квартиры на окраине

нацгвардия.
вот это люди.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 18:29

Это нужно было сделать ещё вчера! Сплошная коррупция. Лучше налоги снизить, а такие программы повычёркивать!
sveneld83
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 19:42

Ніколи такого не було, і ось знову.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 06:38

помню когда эту программу вводили, писали что людей заманят под выгодные условия, а потом господдержку уберут и люди останутся с огромными долгами, ещё больше чем если-бы взяли обычный кредит. Так оно и вышло...
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:01

Это Сергей Комнатный лобирует интересы застройщиков, которым нужно нарастить продажи. Чтобы застроить скверы парки жильем низкого качества.
Такие програмы не будут выгодными, сейчас НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ выдавать дешевый кредит. Дешевого жилья НЕ БУДЕТ.
egor6508
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