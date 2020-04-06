Країни G20 домовилися з 1 травня заморозити кредитні борги країн з низьким рівнем доходу до кінця року.
Дивися повний текст «Велика двадцятка» звільнить від боргів країни, що розвиваються.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 12:29
«Велика двадцятка» звільнить від боргів країни, що...
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Дивися повний текст «Велика двадцятка» звільнить від боргів країни, що розвиваються.
Додано: Чет 16 кві, 2020 12:29
Исправьте заголовок новости. Не "освободит", а заморозит до конца года.
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