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«Велика двадцятка» звільнить
від боргів країни, що...

«Велика двадцятка» звільнить від боргів країни, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:29

«Велика двадцятка» звільнить від боргів країни, що...

Пропонуємо до обговорення:
Країни G20 домовилися з 1 травня заморозити кредитні борги країн з низьким рівнем доходу до кінця року.

Дивися повний текст «Велика двадцятка» звільнить від боргів країни, що розвиваються.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:29

Исправьте заголовок новости. Не "освободит", а заморозит до конца года.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 18:26

И где в этой новости про Украину???
Watcher
 
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