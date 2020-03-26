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Що змінюється з 28 квітня: НБУ роз’яснив ідентифікацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 кві, 2020 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Раніше Українська асоціація платіжних систем стверджувала, що платіжні системи можуть зупинити роботу з 28 квітня.
Дивися повний текст Що змінюється з 28 квітня: НБУ роз’яснив ідентифікацію клієнтів під час переказу коштів
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R2
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Додано: Чет 16 кві, 2020 12:32
А р2р як тепер робити ?
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maxprofit
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Додано: Чет 16 кві, 2020 14:10
maxprofit написав:
А р2р як тепер робити ?
C карты? -- точно так же, как и раньше.
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_hunter
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:26
Как с посылками наложенным платежом?
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michvalba62
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:16
michvalba62 написав:
Как с посылками наложенным платежом?
Ничего не изменилось:
Оновлені вимоги Закону не поширюються на:
перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
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_hunter
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