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Що змінюється з 28 квітня: НБУ
роз’яснив ідентифікацію...

Що змінюється з 28 квітня: НБУ роз’яснив ідентифікацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:32

Що змінюється з 28 квітня: НБУ роз’яснив ідентифікацію...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше Українська асоціація платіжних систем стверджувала, що платіжні системи можуть зупинити роботу з 28 квітня.

Дивися повний текст Що змінюється з 28 квітня: НБУ роз’яснив ідентифікацію клієнтів під час переказу коштів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:32

А р2р як тепер робити ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 14:10

  maxprofit написав:А р2р як тепер робити ?

C карты? -- точно так же, как и раньше.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:26

Как с посылками наложенным платежом?
michvalba62
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:16

  michvalba62 написав:Как с посылками наложенным платежом?

Ничего не изменилось:
Оновлені вимоги Закону не поширюються на:
перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
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