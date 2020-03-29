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Ризики ПриватБанку в суперечці
з Суркісами стосовно...

Ризики ПриватБанку в суперечці з Суркісами стосовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:39

Ризики ПриватБанку в суперечці з Суркісами стосовно...

Пропонуємо до обговорення:
Підтвердження апеляційним судом ухвали Печерського райсуду від 25 лютого цього року.

Дивися повний текст Ризики ПриватБанку в суперечці з Суркісами стосовно депозитів на Кіпрі зросли після вердикту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 12:39

Не знаю юридических деталей касательно статуса кипрского филиала,но заявление не похоже на правду. Там в этом деле все белыми нитками шито: как рассмотрение его судом общей юрисдикции, так и обеспечение иска кучей противоречивых требований. Теперь пусть тот исполнитель попробует привлечь к ответственности директора кипрского филиала, если украинское руководство сможет доказать, что эти депозиты вне их компетенции.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 13:39

  andrey_spec написав:Не знаю юридических деталей

а деталь одна.
при национализации привата в одну кучу свалили всех. коломойского, боголюбова и прочих.в том числе и суркисов.а теперь оказывается,что этого не надо было делать.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:31

Приватбанк не був державним банком, коли Суркіси заключали депозитні договори. Значить держава не гарантувала повернення 100% депозитів! Требаибуло з Ощадбанком або з Укргазбанком такі договори заключати. Повірили Бені? Тож тепер нехай з ним і розбираються . Як? Це їхні проблеми! Може нехай звертаються до нього, як благочестививого прихожанина дніпровськоі синагоги щоб повернув за рахунок своїх коштів! А то звикли вирішувати своі питаннямза рахунок державних коштів...
mikola_oliynik
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