Підтвердження апеляційним судом ухвали Печерського райсуду від 25 лютого цього року.
Дивися повний текст Ризики ПриватБанку в суперечці з Суркісами стосовно депозитів на Кіпрі зросли після вердикту.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 12:39
Ризики ПриватБанку в суперечці з Суркісами стосовно...
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Дивися повний текст Ризики ПриватБанку в суперечці з Суркісами стосовно депозитів на Кіпрі зросли після вердикту.
Додано: Чет 16 кві, 2020 12:39
Не знаю юридических деталей касательно статуса кипрского филиала,но заявление не похоже на правду. Там в этом деле все белыми нитками шито: как рассмотрение его судом общей юрисдикции, так и обеспечение иска кучей противоречивых требований. Теперь пусть тот исполнитель попробует привлечь к ответственности директора кипрского филиала, если украинское руководство сможет доказать, что эти депозиты вне их компетенции.
Додано: Чет 16 кві, 2020 13:39
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:31
Приватбанк не був державним банком, коли Суркіси заключали депозитні договори. Значить держава не гарантувала повернення 100% депозитів! Требаибуло з Ощадбанком або з Укргазбанком такі договори заключати. Повірили Бені? Тож тепер нехай з ним і розбираються . Як? Це їхні проблеми! Може нехай звертаються до нього, як благочестививого прихожанина дніпровськоі синагоги щоб повернув за рахунок своїх коштів! А то звикли вирішувати своі питаннямза рахунок державних коштів...
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