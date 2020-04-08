Ажіотажний попит на продукти, який розпочався після запровадження карантину в Україні, закінчився.
Дивися повний текст Ціни в Україні повернулися до нормального рівня - Рожкова.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 14:16
Ціни в Україні повернулися до нормального рівня - Рожкова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни в Україні повернулися до нормального рівня - Рожкова.
Додано: Чет 16 кві, 2020 14:16
Рожкова наверно не ходит в АТБ. Гречка выросла в цене с 26 до 35,5 грн, сахар с 12-13 до 14,8, рис с 18-20 до 25. Макароны Ярка месяц назад были по 18 грн за кг, сегодня 26. Масло сливочное прибавило мин 5 грн за упаковку 180-200 гр. Меньше 40 грн попробуй найди. На лекарства аптеки тоже взвинтили цены, и не только маски или антисептики.
При з/п 200-300 тыс грн в мес цены конечно не выросли.
Додано: Чет 16 кві, 2020 14:27
В магазине когда были: цены на гречку, сахар, апельсины, лимоны, лук, часнок и др. до прежних цен не вернулись. Спекулянтов наказывать нужно и вернуть докорантинные цены. Не подорожала только водка и то в продаже много паленки
Додано: Чет 16 кві, 2020 22:30
Хорошо, что такое "спекулянты" и как их определить?
Где проходит та тонкая грань между "корректируем цены в соответствии с расходами" и "решили нагреться на панике, заработать на ажиотаже"?
Додано: П'ят 17 кві, 2020 06:44
Возврата цен не видно от слова совсем. Скорость роста цен замедлилась, а цены как повысились, так и остались высокими.
Особенно впечатляет динамика цены на гречку, буквально за несколько дней цена выросла с 25 грн за килограмовый пакет до 35-42 грн и такой держится до сих пор. Причём непонятны причины такого роста, гречка - это разве дефицитный товар? На днях начали потихоньку расти и цены на другие продукты.
Так, например куриные яйца на 35% в цене выросли и это цены в социальных магазинах с ограничением на количество в одни руки.
"нормальный уровень" - это цены уже после повышения?
Тогда почему "вернулись"? Раньше таких цен не было
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