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Ціни в Україні повернулися до
нормального рівня - Рожкова

Ціни в Україні повернулися до нормального рівня - Рожкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 14:16

Ціни в Україні повернулися до нормального рівня - Рожкова

Пропонуємо до обговорення:
Ажіотажний попит на продукти, який розпочався після запровадження карантину в Україні, закінчився.

Дивися повний текст Ціни в Україні повернулися до нормального рівня - Рожкова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 14:16

Рожкова наверно не ходит в АТБ. Гречка выросла в цене с 26 до 35,5 грн, сахар с 12-13 до 14,8, рис с 18-20 до 25. Макароны Ярка месяц назад были по 18 грн за кг, сегодня 26. Масло сливочное прибавило мин 5 грн за упаковку 180-200 гр. Меньше 40 грн попробуй найди. На лекарства аптеки тоже взвинтили цены, и не только маски или антисептики.
При з/п 200-300 тыс грн в мес цены конечно не выросли.
anatolyy1985
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 14:27

В магазине когда были: цены на гречку, сахар, апельсины, лимоны, лук, часнок и др. до прежних цен не вернулись. Спекулянтов наказывать нужно и вернуть докорантинные цены. Не подорожала только водка и то в продаже много паленки
bklochok
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 14:51

цена на гречку по 46-50 и више, ето фиаско братан)
vitaliy_panchuk
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 17:56

рожкова мониторит цены из окна своего кабинета.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 22:30

  bklochok написав:В магазине когда были: цены на гречку, сахар, апельсины, лимоны, лук, часнок и др. до прежних цен не вернулись. Спекулянтов наказывать нужно и вернуть докорантинные цены. Не подорожала только водка и то в продаже много паленки

Хорошо, что такое "спекулянты" и как их определить?
Где проходит та тонкая грань между "корректируем цены в соответствии с расходами" и "решили нагреться на панике, заработать на ажиотаже"?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 06:44

Возврата цен не видно от слова совсем. Скорость роста цен замедлилась, а цены как повысились, так и остались высокими.

Особенно впечатляет динамика цены на гречку, буквально за несколько дней цена выросла с 25 грн за килограмовый пакет до 35-42 грн и такой держится до сих пор. Причём непонятны причины такого роста, гречка - это разве дефицитный товар? На днях начали потихоньку расти и цены на другие продукты.

Так, например куриные яйца на 35% в цене выросли и это цены в социальных магазинах с ограничением на количество в одни руки.

"нормальный уровень" - это цены уже после повышения?
Тогда почему "вернулись"? Раньше таких цен не было
Амвросий
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