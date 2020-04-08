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Верланов назвав статті, через які бюджет недоотримав 6,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 кві, 2020 14:35
Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2020 року державний бюджет недоотримав 6,5 млрд грн податкових надходжень, найбільше - за такими статтями, як рента на газ та акцизний податок з електроенергії.
Дивися повний текст Верланов назвав статті, через які бюджет недоотримав 6,5 млрд грн податкових надходжень
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Додано: Чет 16 кві, 2020 14:35
Как раз уманские схемы и не доплачены, расследование необходимо разбудить, виновных наказать с конфискацией и переполнить бюджет
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bklochok
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