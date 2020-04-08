У Державній митній службі сподіваються, що зміни у держбюджеті не вплинуть на впровадження реформ у ДМС.
Дивися повний текст Нефьодов розповів, як зміни в держбюджеті вплинуть на реформи митниці.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 14:39
Нефьодов розповів, як зміни в держбюджеті вплинуть на...
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Дивися повний текст Нефьодов розповів, як зміни в держбюджеті вплинуть на реформи митниці.
Додано: Чет 16 кві, 2020 14:39
Реформа в обливании воском, что то затянулась. За верталетное дело сколько вернулось в бюджет, уже пора наказывать расхитителей, схемщиков, крышевателей
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