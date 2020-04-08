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Нефьодов розповів, як зміни
в держбюджеті вплинуть на...

Нефьодов розповів, як зміни в держбюджеті вплинуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 14:39

Нефьодов розповів, як зміни в держбюджеті вплинуть на...

Пропонуємо до обговорення:
У Державній митній службі сподіваються, що зміни у держбюджеті не вплинуть на впровадження реформ у ДМС.

Дивися повний текст Нефьодов розповів, як зміни в держбюджеті вплинуть на реформи митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 14:39

Реформа в обливании воском, что то затянулась. За верталетное дело сколько вернулось в бюджет, уже пора наказывать расхитителей, схемщиков, крышевателей
bklochok
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