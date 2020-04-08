Одній сім'ї на 1 день харчування потрібно в середньому 294 грн, на місяць - 9 235 грн.
Дивися повний текст Українці на карантині: як заощаджують та скільки витрачають на харчі (інфографіка).
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Додано: Чет 16 кві, 2020 15:15
Українці на карантині: як заощаджують та скільки...
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Дивися повний текст Українці на карантині: як заощаджують та скільки витрачають на харчі (інфографіка).
Додано: Чет 16 кві, 2020 15:15
15000 грн це що сім'я на 15 людей? За 1 тис в місяць можна одному прожити....
Додано: Чет 16 кві, 2020 15:32
Я чогось не розумію. Що всі працюють неофіційно? Я на офіційній роботі отримую на карантині половину зарплати 8000 грн. В чому проблема тих людей?
Додано: Чет 16 кві, 2020 18:51
Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:51
Скільки треба грошей??? ТРЕБА об'єднати області,вигнати половину депутатів ,мерів заступників мерів...........скоротити зарплати,зняти премії дати їм і президенту 15000 тис.грн от тоді буде вам щасття.
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