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Українці на карантині: як
заощаджують та скільки...

Українці на карантині: як заощаджують та скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 15:15

Українці на карантині: як заощаджують та скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Одній сім'ї на 1 день харчування потрібно в середньому 294 грн, на місяць - 9 235 грн.

Дивися повний текст Українці на карантині: як заощаджують та скільки витрачають на харчі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 15:15

15000 грн це що сім'я на 15 людей? За 1 тис в місяць можна одному прожити....
w1kedzomb1
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 15:32

Я чогось не розумію. Що всі працюють неофіційно? Я на офіційній роботі отримую на карантині половину зарплати 8000 грн. В чому проблема тих людей?
w1kedzomb1
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 18:51

  w1kedzomb1 написав:15000 грн це що сім'я на 15 людей? За 1 тис в місяць можна одному прожити....

Не прожити - а вижити, в сенсі не померти з голоду.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 11:51

Скільки треба грошей??? ТРЕБА об'єднати області,вигнати половину депутатів ,мерів заступників мерів...........скоротити зарплати,зняти премії дати їм і президенту 15000 тис.грн от тоді буде вам щасття.
slavaslava22111980
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