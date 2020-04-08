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Як можна отримати соцдопомогу
під час карантину

Як можна отримати соцдопомогу під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 15:55

Як можна отримати соцдопомогу під час карантину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Дивися повний текст Як можна отримати соцдопомогу під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 15:55

Так как же получить соцпомощь ?
metall_05
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