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Як можна отримати соцдопомогу під час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 кві, 2020 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Дивися повний текст Як можна отримати соцдопомогу під час карантину
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Додано: Чет 16 кві, 2020 15:55
Так как же получить соцпомощь ?
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