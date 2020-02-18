Додано: Чет 16 кві, 2020 17:11

Понятно, в такой ситуации никто не хочет брать на себя ответственность. Кто-то уже подписал несколько бумажек, из-за чего все и началось. И потом доказывай, что это было из благих намерений, а не с выгодой как те. Нужно все перевести в правовое русло. А не на слово верить.Вопрос в другом. Большинство строек УкрБуда и так были слабо привлекательными, а теперь после всей этой шумихи, желание покупать там квартиры, даже если стройки возобновятся - появятся не сразу. В Киеве полно, где доходность минимальная. А строить нужно за что-то. Потянет ли КГС это? И не попытка ли это дать заднюю, когда посмотрели на масштаб проблемы.