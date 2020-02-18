За його словами, компанію залишили наодинці з проблемами та не надали обіцяного сприяння.
Дивися повний текст Будівництвам \"Укрбуду\" загрожує заморожування на десятки років - президент \"Київміськбуду\".
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Додано: Чет 16 кві, 2020 16:47
Будівництвам "Укрбуду" загрожує заморожування на десятки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівництвам \"Укрбуду\" загрожує заморожування на десятки років - президент \"Київміськбуду\".
Додано: Чет 16 кві, 2020 17:11
Понятно, в такой ситуации никто не хочет брать на себя ответственность. Кто-то уже подписал несколько бумажек, из-за чего все и началось. И потом доказывай, что это было из благих намерений, а не с выгодой как те. Нужно все перевести в правовое русло. А не на слово верить.
Вопрос в другом. Большинство строек УкрБуда и так были слабо привлекательными, а теперь после всей этой шумихи, желание покупать там квартиры, даже если стройки возобновятся - появятся не сразу. В Киеве полно
Додано: Чет 16 кві, 2020 17:49
Нет, КГС действительно зашёл в марте на несколько объектов и с помощью переименованных подрядчиков Укрбуда которые и раньше работали на этих объектах возобновил работу.
Но у МО появились новые хотелки которые и раньше появлялись в виде остановок строек военными и гражданским прокурорами жаждущими поиметь свой кусок пирога.
А т. к. большинство недостроенных объектов на землях МО, то пока они не умерят хотелки ничего не будет.
Да и Нынешний глобальный карантин вместе с обнищавшим населением внесёт немалую лепту не только на недострои Укрбуда
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 16 кві, 2020 18:28
Додано: Чет 16 кві, 2020 20:49
На вскидку на Червоном Хуторе Чаривне мисто и Щорса (не помню название) из-за которого замкомандующего нацгвардии повязали, Урбан Парк на Лесной, Скай Авеню на Народного ополчения перешедший к Интергалу и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 17 кві, 2020 09:47
RomaL, что значит доходность минимальная? когда построить дом в другом городе в 2 раза дешевле, то доходность очень большая. На материалы цены одинаковы, только зарплаты повыше у работников...
Додано: П'ят 17 кві, 2020 10:03
А взяткоемкость местных органов на официальном (долевое участие в городской инфраструктуре) и не официальное от получения разрешения на землю и начало строительства до ввода в эксплуатацию тоже одинакова?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 17 кві, 2020 10:09
maksymzp88
Вот смотрел на днях новое видео "ищу жилье".
Так там сейчас минималка 85-90к за квадрат. А стартовали они этот ЖК с 38-40к за квадрат. Тоесть доходность 100+%.
Не доходность застройщика. Меня это совсем не интересуют. Меня интересует стоимость, за которую я смогу продать готовую квартиру, если захочу продать. А то получается, я на несколько лет замораживаю кучу денег, а потом когда достроется имею +20%. Потому что ЖК не пользуется спросом. Еще и имею риски, что может не достроиться. Депозит надежнее(даже в наших банках).
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