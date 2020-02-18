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Будівництвам "Укрбуду" загрожує
заморожування на десятки...

Будівництвам "Укрбуду" загрожує заморожування на десятки...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 16:47

Будівництвам "Укрбуду" загрожує заморожування на десятки...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, компанію залишили наодинці з проблемами та не надали обіцяного сприяння.

Дивися повний текст Будівництвам \"Укрбуду\" загрожує заморожування на десятки років - президент \"Київміськбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 16:47

На местах котлованов смогут появиться садики и школы.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 17:11

Понятно, в такой ситуации никто не хочет брать на себя ответственность. Кто-то уже подписал несколько бумажек, из-за чего все и началось. И потом доказывай, что это было из благих намерений, а не с выгодой как те. Нужно все перевести в правовое русло. А не на слово верить.

Вопрос в другом. Большинство строек УкрБуда и так были слабо привлекательными, а теперь после всей этой шумихи, желание покупать там квартиры, даже если стройки возобновятся - появятся не сразу. В Киеве полно таких объектов , где доходность минимальная. А строить нужно за что-то. Потянет ли КГС это? И не попытка ли это дать заднюю, когда посмотрели на масштаб проблемы.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 17:49

  RomaL написав:Понятно, в такой ситуации никто не хочет брать на себя ответственность. Кто-то уже подписал несколько бумажек, из-за чего все и началось. И потом доказывай, что это было из благих намерений, а не с выгодой как те. Нужно все перевести в правовое русло. А не на слово верить.

Вопрос в другом. Большинство строек УкрБуда и так были слабо привлекательными, а теперь после всей этой шумихи, желание покупать там квартиры, даже если стройки возобновятся - появятся не сразу. В Киеве полно таких объектов , где доходность минимальная. А строить нужно за что-то. Потянет ли КГС это? И не попытка ли это дать заднюю, когда посмотрели на масштаб проблемы.

Нет, КГС действительно зашёл в марте на несколько объектов и с помощью переименованных подрядчиков Укрбуда которые и раньше работали на этих объектах возобновил работу.
Но у МО появились новые хотелки которые и раньше появлялись в виде остановок строек военными и гражданским прокурорами жаждущими поиметь свой кусок пирога.
А т. к. большинство недостроенных объектов на землях МО, то пока они не умерят хотелки ничего не будет.
Да и Нынешний глобальный карантин вместе с обнищавшим населением внесёт немалую лепту не только на недострои Укрбуда
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 18:28

  Rainbow написав:На местах котлованов смогут появиться садики и школы.

У Укрбуда не было котлованов. Там практически везде есть частично построенные бетонные коробки, за редким исключением.
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 19:44

Разве на землях Минобороны не один ЖК? Или КМБ зашел только на него?
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 20:49

  mvi написав:Разве на землях Минобороны не один ЖК? Или КМБ зашел только на него?

На вскидку на Червоном Хуторе Чаривне мисто и Щорса (не помню название) из-за которого замкомандующего нацгвардии повязали, Урбан Парк на Лесной, Скай Авеню на Народного ополчения перешедший к Интергалу и т.д.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 09:47

RomaL, что значит доходность минимальная? когда построить дом в другом городе в 2 раза дешевле, то доходность очень большая. На материалы цены одинаковы, только зарплаты повыше у работников...
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 10:03

  maksymzp88 написав:RomaL, что значит доходность минимальная? когда построить дом в другом городе в 2 раза дешевле, то доходность очень большая. На материалы цены одинаковы, только зарплаты повыше у работников...

А взяткоемкость местных органов на официальном (долевое участие в городской инфраструктуре) и не официальное от получения разрешения на землю и начало строительства до ввода в эксплуатацию тоже одинакова?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 10:09

maksymzp88
Вот смотрел на днях новое видео "ищу жилье".
Так там сейчас минималка 85-90к за квадрат. А стартовали они этот ЖК с 38-40к за квадрат. Тоесть доходность 100+%.

Не доходность застройщика. Меня это совсем не интересуют. Меня интересует стоимость, за которую я смогу продать готовую квартиру, если захочу продать. А то получается, я на несколько лет замораживаю кучу денег, а потом когда достроется имею +20%. Потому что ЖК не пользуется спросом. Еще и имею риски, что может не достроиться. Депозит надежнее(даже в наших банках).
RomaL
 
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