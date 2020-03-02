|
|
Два держбанки починають видачу "теплих кредитів"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 кві, 2020 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження уклало договори про співпрацю ще із двома банками - Укргазбанком та Укрексімбанком - щодо реалізації програми «теплих кредитів» у 2020 році.
Дивися повний текст Два держбанки починають видачу \"теплих кредитів\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94722
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 16 кві, 2020 17:11
Замала сума кредиту робить його нецікавим для споживача.
Але відсутність контролю держави (верифікації) за нібито-то встановленим обладнанням та матеріалами - дуже цікаво для розкрадання банками. Зелені кредити йдуть на контейнери газових котлів. СБУ АУ
-
reserv
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 06.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор