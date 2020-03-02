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Два держбанки починають
видачу "теплих кредитів"

Два держбанки починають видачу "теплих кредитів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 17:10

Два держбанки починають видачу "теплих кредитів"

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження уклало договори про співпрацю ще із двома банками - Укргазбанком та Укрексімбанком - щодо реалізації програми «теплих кредитів» у 2020 році.

Дивися повний текст Два держбанки починають видачу \"теплих кредитів\".
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 17:11

Замала сума кредиту робить його нецікавим для споживача.
Але відсутність контролю держави (верифікації) за нібито-то встановленим обладнанням та матеріалами - дуже цікаво для розкрадання банками. Зелені кредити йдуть на контейнери газових котлів. СБУ АУ
reserv
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