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Цьогоріч держава не закриватиме
нових шахт — Міненерго

Цьогоріч держава не закриватиме нових шахт — Міненерго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 17:54

Цьогоріч держава не закриватиме нових шахт — Міненерго

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2020 року в Україні не будуть закривати нових збиткових шахт, однак планують завершити закриття 6 шахт, які почали закривати ще 15 років тому.

Дивися повний текст Цьогоріч держава не закриватиме нових шахт — Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 17:54

Закрывать будут только старые шахты?
serj
 
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