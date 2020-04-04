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Цьогоріч держава не закриватиме нових шахт — Міненерго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 кві, 2020 17:54
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2020 року в Україні не будуть закривати нових збиткових шахт, однак планують завершити закриття 6 шахт, які почали закривати ще 15 років тому.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 17:54
Закрывать будут только старые шахты?
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