Законопроект про криміналізацію контрабанди в України не узгоджувався на рівні уряду через зміну міністрів.
Дивися повний текст Нефьодов пояснив, чому в Кабміні \"завис\" законопроєкт про криміналізацію контрабанди.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 18:18
Нефьодов пояснив, чому в Кабміні "завис" законопроєкт...
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Дивися повний текст Нефьодов пояснив, чому в Кабміні \"завис\" законопроєкт про криміналізацію контрабанди.
Додано: Чет 16 кві, 2020 18:18
Нужно просто сделать наказание 100 лет тюрьмы, расстрел, конфискация всего имущества и всех родных занести в черный список” и так далее. Но это работает не совсем так”, — заявил Нефедов.
- Если это работает не совсем так то это не работает никак.
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