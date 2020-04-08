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Нефьодов пояснив, чому в
Кабміні "завис" законопроєкт...

Нефьодов пояснив, чому в Кабміні "завис" законопроєкт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 18:18

Нефьодов пояснив, чому в Кабміні "завис" законопроєкт...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про криміналізацію контрабанди в України не узгоджувався на рівні уряду через зміну міністрів.

Дивися повний текст Нефьодов пояснив, чому в Кабміні \"завис\" законопроєкт про криміналізацію контрабанди.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 18:18

Нужно просто сделать наказание 100 лет тюрьмы, расстрел, конфискация всего имущества и всех родных занести в черный список” и так далее. Но это работает не совсем так”, — заявил Нефедов.
- Если это работает не совсем так то это не работает никак.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 20:40

...а вы , батенька, попробуйте, попробуйте...
vbereza958
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