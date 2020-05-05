Youtube канал - Finance.ua

Додано: Сер 29 кві, 2020 11:36

По “банковскому” законопроекту более 16 тысяч правок остались позади. Почему это закон так важен (если не рассматривать транши МВФ)? И как этот закон может отразиться на простых вкладчиках? В НБУ говорят, что будет больше защиты и перестанут существовать "зомби банки"Усиление финмониторинга. Одни приветствуют такой шаг, другие против. Нужны ли такие жесткие проверки? Успеют ли сами банки все организовать?Вместе с карантином правительство разрешило временные "карантинные льготы" по кредитам. Карантин опять продлили до 11 мая. Что будет с кредитами с 30 апреля, возобновят ли штрафы и пеню? Услышите советы, как быть тем, у кого нет денег сейчас вернуть деньги в МФО, можно ли как-то договариваться с организациями о каких-либо "каникулах". Что для этого надоПрогноз курса на следующую неделю, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!