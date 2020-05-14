Youtube канал - Finance.ua

В сегодняшнем видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет следующие вопросы:
Позволит ли «бюджет чрезвычайной ситуации» поддержать людей, которые потеряли доход из-за коронакризиса (например, выплата по безработице, программы социального бизнеса и т.д.) Министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов на вопрос - Без сотрудничества будет дефолт ли в Украине? - дал краткий ответ: «Нет, не будет. Но будет очень сложно». Что же ожидает Украину в случае отказа МВФ в кредитовании 13 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. Решит ли этот закон проблему переплаты налогов предпринимателями, когда на одном счету – переплата, на другом – недоплата, а предпринимателя все равно штрафуют? Как это облегчит жизнь плательщикам налогов?
Прогноз курса валют на неделю и факторы, которые на него влияют
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы: По “банковскому” законопроекту более 16 тысяч правок остались позади. Почему это закон так важен (если не рассматривать транши МВФ)? И как этот закон может отразиться на простых вкладчиках? В НБУ говорят, что будет больше защиты и перестанут существовать "зомби банки"
Усиление финмониторинга. Одни приветствуют такой шаг, другие против. Нужны ли такие жесткие проверки? Успеют ли сами банки все организовать?
Вместе с карантином правительство разрешило временные "карантинные льготы" по кредитам. Карантин опять продлили до 11 мая. Что будет с кредитами с 30 апреля, возобновят ли штрафы и пеню? Услышите советы, как быть тем, у кого нет денег сейчас вернуть деньги в МФО, можно ли как-то договариваться с организациями о каких-либо "каникулах". Что для этого надо
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы: Нафтогаз в апреле снизил цену на газ для населения на 15%. Зеленский отмечает, что в Украине сейчас самая низкая цена на газ для населения за последние четыре года. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что цены будут падать следующие три месяца. Что на самом деле ждет украинцев и будет ли дальше падать цена на газ?
Верховная Рада поддержала законопроект 3329-д. Что он предусматривает? На какой период продлеваются кредитные каникулы и что будет с процентными ставками по кредитам?
В видео вы узнаете, как пользоваться самым удобным сервисом подбора кредитов на портале Finance.ua. Здесь предоставлено множество фильтров, возможность поиска беспроцентных кредитов, без справок о доходах, акционные предложения и тд.
Ірина_ Предлагаю интересную тему для следующего выпуска: "Что произошло в банке Глобус 15 мая". Почитайте тему банка за сегодня. Уверен, что если сумеете разобраться в ситуации и получить комментарии от банка - выпуск получится очень интересным. Нечасто происходят такие зашквары