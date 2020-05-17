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З пов. Ірина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46
Re: Youtube канал - Finance.ua
Дякую за відгук.
Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію.
Рекомендую залишити свій відгук -
З пов. Ірина
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