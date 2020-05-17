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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46

Re: Youtube канал - Finance.ua

  mustbe написав:Или будете и дальше по 10 минут рассказывать про банальные вещи ?

Дякую за відгук.
Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію.
Рекомендую залишити свій відгук - https://minfin.com.ua/banks/forum/banks/, а також взяти участь в акції https://new.minfin.com.ua/banks/top-reviews

З пов. Ірина
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  #<1 ... 9101112
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