Дякую за відгук.
Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію.
Рекомендую залишити свій відгук -
З пов. Ірина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46
Re: Youtube канал - Finance.ua
Дякую за відгук.
Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію.
Рекомендую залишити свій відгук -
З пов. Ірина
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:06
Ответы представныка мы знаем:
- Телеком и коммуналь не принимают участие в акции.
- Почему ?
- Потому что !
Даже если вы не можете повлиять на ситуацию - но разобраться в ней, осветить её, сделать ролик или написать статью, высказать своё отношение - это вы можете ?
Событие действительно неординарое, переломное.
Будет жаль, если вы останетесь в стороне.
Впрочем - дело ваше, конечно.
Если что - вот профильная тема: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:25
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