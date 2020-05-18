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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46

Re: Youtube канал - Finance.ua

  mustbe написав:Или будете и дальше по 10 минут рассказывать про банальные вещи ?

Дякую за відгук.
Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію.
Рекомендую залишити свій відгук - https://minfin.com.ua/banks/forum/banks/, а також взяти участь в акції https://new.minfin.com.ua/banks/top-reviews

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:06

  Ірина_ написав:Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію

Ответы представныка мы знаем:
- Телеком и коммуналь не принимают участие в акции.
- Почему ?
- Потому что !

Даже если вы не можете повлиять на ситуацию - но разобраться в ней, осветить её, сделать ролик или написать статью, высказать своё отношение - это вы можете ?

Событие действительно неординарое, переломное.
Будет жаль, если вы останетесь в стороне.
Впрочем - дело ваше, конечно.

Если что - вот профильная тема: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:25

Где взять ипотеку 2020?



В видео вы узнаете, где найти подбор самых выгодных предложений от банков по ипотечному кредитованию, который подготовил для вас портал Finance.ua.

Здесь предоставлена выборка по ипотеке как первичного, так и вторичного рынка. По кнопке "Подробнее" узнаете все детали предложения: срок, максимальная сумма, комиссии, страховые платежи, необходимые документы для оформления и тд.

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте полезные видео
Ірина_
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