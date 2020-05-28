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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46

Re: Youtube канал - Finance.ua

  mustbe написав:Или будете и дальше по 10 минут рассказывать про банальные вещи ?

Дякую за відгук.
Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію.
Рекомендую залишити свій відгук - https://minfin.com.ua/banks/forum/banks/, а також взяти участь в акції https://new.minfin.com.ua/banks/top-reviews

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:06

  Ірина_ написав:Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію

Ответы представныка мы знаем:
- Телеком и коммуналь не принимают участие в акции.
- Почему ?
- Потому что !

Даже если вы не можете повлиять на ситуацию - но разобраться в ней, осветить её, сделать ролик или написать статью, высказать своё отношение - это вы можете ?

Событие действительно неординарое, переломное.
Будет жаль, если вы останетесь в стороне.
Впрочем - дело ваше, конечно.

Если что - вот профильная тема: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:25

Где взять ипотеку 2020?



В видео вы узнаете, где найти подбор самых выгодных предложений от банков по ипотечному кредитованию, который подготовил для вас портал Finance.ua.

Здесь предоставлена выборка по ипотеке как первичного, так и вторичного рынка. По кнопке "Подробнее" узнаете все детали предложения: срок, максимальная сумма, комиссии, страховые платежи, необходимые документы для оформления и тд.

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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:47

Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?



В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы:

Украинское правительство надеется в ближайшие две недели получить транш от МВФ. А глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что Украине нужно отказаться от кредитов Международного валютного фонда, потому что МВФ дает "денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги". Насколько обосновано его мнение? Сможет ли Украина "прожить" без денег МВФ?

С 1 августа украинцы смогут снимать наличные деньги в магазинах, кафе, ресторанах, применяющих РРО. Чем это полезно? Будет ли эта услуга пользоваться популярностью?

Прогноз курса на следующую неделю

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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:32

Пенсия: каждый сам за себя. Спишет ли МВФ долги Украине?



В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы:

Фондированная система пенсионного обеспечения к 2021 года. 4% взноса с дохода позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Реальна ли такая система для Украины?

Более 300 законодателей со всего мира призвали Международный валютный фонд и Всемирный банк списать долги беднейших стран. Может ли такое решение коснуться Украины?

Прогноз курса на следующую неделю

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