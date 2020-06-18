Дякую за відгук.
Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію.
Рекомендую залишити свій відгук -
З пов. Ірина
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:46
Re: Youtube канал - Finance.ua
Дякую за відгук.
Ми в цій ситуації безсилі. Тільки представник зможе відповісти Вам на всі запитання та роз'яснити ситуацію.
Рекомендую залишити свій відгук -
З пов. Ірина
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:06
Ответы представныка мы знаем:
- Телеком и коммуналь не принимают участие в акции.
- Почему ?
- Потому что !
Даже если вы не можете повлиять на ситуацию - но разобраться в ней, осветить её, сделать ролик или написать статью, высказать своё отношение - это вы можете ?
Событие действительно неординарое, переломное.
Будет жаль, если вы останетесь в стороне.
Впрочем - дело ваше, конечно.
Если что - вот профильная тема: Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:25
Где взять ипотеку 2020?
В видео вы узнаете, где найти подбор самых выгодных предложений от банков по ипотечному кредитованию, который подготовил для вас портал Finance.ua.
Здесь предоставлена выборка по ипотеке как первичного, так и вторичного рынка. По кнопке "Подробнее" узнаете все детали предложения: срок, максимальная сумма, комиссии, страховые платежи, необходимые документы для оформления и тд.
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:47
Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30?
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы:
Украинское правительство надеется в ближайшие две недели получить транш от МВФ. А глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что Украине нужно отказаться от кредитов Международного валютного фонда, потому что МВФ дает "денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги". Насколько обосновано его мнение? Сможет ли Украина "прожить" без денег МВФ?
С 1 августа украинцы смогут снимать наличные деньги в магазинах, кафе, ресторанах, применяющих РРО. Чем это полезно? Будет ли эта услуга пользоваться популярностью?
Прогноз курса на следующую неделю
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:32
Пенсия: каждый сам за себя. Спишет ли МВФ долги Украине?
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы:
Фондированная система пенсионного обеспечения к 2021 года. 4% взноса с дохода позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Реальна ли такая система для Украины?
Более 300 законодателей со всего мира призвали Международный валютный фонд и Всемирный банк списать долги беднейших стран. Может ли такое решение коснуться Украины?
Прогноз курса на следующую неделю
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:41
Лучшие кредитные карты. Какую кредитную карту выбрать?
Наверное, для многих кредитная карта стала неотъемлемой вещью, как мобильный телефон. Ведь она поможет вам дополнительно заработать со своей функцией кешбек.
С ее помощью вы можете оплатить в кредит все что угодно, хоть коммунальные услуги, хоть продукты в супермаркете.
Кредитная карта незаменима в путешествиях, она имеет множество критериев на любой вкус.
Finance.ua создал каталог подбора кредитных карт, что бы каждый мог выбрать себе карту по вкусу и потребностям.
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:16
Выплывет ли Украина. Взлетят ли курс и цены на бензин
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы:
В конце недели ожидаем виртуальный саммит ОПЕК+, где крупные производители будут договариваться о продлении беспрецедентного сокращения нефтедобычи. Цена на нефть растет, ожидать ли повышение цен на бензин?
27 мая кабмин представил программу спасения экономики и бизнеса. Принято около 230 мер, для преодоления последствий эпидемии. Что есть полезного для граждан, которые пострадали от кризиса?
Прогноз курса на следующую неделю
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:55
Депозиты уже не те. На чем заработать больше?
В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы:
00:23 В четверг НБУ должен объявить о решении по учетной ставке. Алексей, каков ваш прогноз - что будет с учетной ставкой и как это отразится на ставках по депозитам, кредитам, инфляции, экономике?
09:04 Падение ставок по депозитам, которое приостановилось в период карантина, вскоре продолжится. Банки снизят ставки по депозитам ниже, чем 10%. Рассмотрим альтернативные инструменты инвестирования
14:30 Прогноз курса на следующую неделю
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:00
Российский газ и прожиточный минимум для украинцев. Прогноз
В сегодняшнем выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 Российский газ и прожиточный минимум для украинцев. Прогноз курса
00:17 Российский "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, с помощью которых газ поставляют в Украину. Как это отразится на ценах на газ для населения и на поступления в бюджет от транзита газа?
04:33 Минимальный прожиточный минимум 2021: какие минимальные гарантии государство считает адекватным для нормально жизни украинцев в следующем году
09:57 Прогноз курса на следующую неделю
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:07
Как получать минимальную цену в интернет-магазинах
Стоять в очереди в магазине или сделать несколько кликов в интернете? Онлайн-покупки уже давно стали частью жизни. В этом видео расскажем как получать минимальную цену в интернет-магазинах, используя разные сервисы и интернет-площадки.
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