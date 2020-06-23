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Youtube канал - Finance.ua
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 11:18

Re: Youtube канал - Finance.ua

Дякую за чудовий та цікавий обмін
phuong2020
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.06.20
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  #<1 ... 10111213
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