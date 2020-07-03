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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 22 чер, 2020 11:18
Re: Youtube канал - Finance.ua
Дякую за чудовий та цікавий обмін
Додано: Сер 24 чер, 2020 10:50
Что влияет на курс доллара в Украине
В каждом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев делает прогноз валюты на неделю, а какие же факторы и как они влияют на курс доллара в Украине? Сегодня поговорим об этом
00:00 Факторы влияния на курс доллара
00:29 Как импортеры и экспортеры влияют на курс доллара
03:13 Период расчетов с бюджетом и валютные интервенции как факторы влияния на курс
05:18 Аукционы Минфина по продаже ОВГЗ и курс доллара
07:32 Влияние на курс цен на нефть и золото, факторов мировой экономики, посевных и сбора урожая
12:05 Другие факторы влияния на курс
13:16 Прогноз курса на период 24.06-01.07.20
Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:13
Вы купили товар, но он не подошел по размеру, цвету или оказался некачественным. Вы вправе вернуть свои деньги. Мы расскажем, как правильно это сделать и как избежать лишних проблем с возвратом покупок.
00:00 как вернуть деньги за товар
00:24 как вернуть деньги за некачественный товар
04:01 Как вернуть деньги за качественный товар
05:31 Как вернуть деньги за товар, купленный в интернете
08:33 Как вернуть деньги за товар, купленный в кредит
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:34
Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
Сьогодні ми в гостях у Тимофія Милованова - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Наразі Тимофій - Президент Київської школи економіки.
Поговоримо про таке:
00:00 intro
00:19 Огляд головних макропоказників від Тимофія та Київської школи економіки, які дивують сьогодні найбільше та чому
05:05 Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд
15:57 Чому для України так важлива співпраця з МВФ. Чи є в цих домовленостях пункти, які особисто Тимофію не сподобались або навпаки
25:37 Коли та за яких умов Україна зможе відмовитися від співробітництва з Фондом
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:48
Закон о "сплите" подписан
Уже 1-го июля вступил в силу закон о «сплите» – и надзор за всем небанковским сектором финансовых услуг перейдет к НБУ. Это кредитные и страховые компании, ломбарды, кредитные союзы.
Не будет ли это звоночком того, что много компаний закроется?
Нужно ли такое количество компаний, например, кредитных, которые сейчас существуют?
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:56
Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс ?
1 июня глава НБУ Яков Смолий,который возглавлял НБУ с марта 2018 года, подал в отставку, указав причиной "политическое давление". «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — добавил Смолий.
Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Также, курс гривны на межбанковском валютном рынке на заметно снизился.
Чего ждать дальше? Как отставка отразится на курсе гривны и есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране?
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