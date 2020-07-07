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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 11:18

Re: Youtube канал - Finance.ua

Дякую за чудовий та цікавий обмін
phuong2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 10:50

Что влияет на курс доллара в Украине



В каждом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев делает прогноз валюты на неделю, а какие же факторы и как они влияют на курс доллара в Украине? Сегодня поговорим об этом

00:00 Факторы влияния на курс доллара

00:29 Как импортеры и экспортеры влияют на курс доллара

03:13 Период расчетов с бюджетом и валютные интервенции как факторы влияния на курс

05:18 Аукционы Минфина по продаже ОВГЗ и курс доллара

07:32 Влияние на курс цен на нефть и золото, факторов мировой экономики, посевных и сбора урожая

12:05 Другие факторы влияния на курс

13:16 Прогноз курса на период 24.06-01.07.20

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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:13



Вы купили товар, но он не подошел по размеру, цвету или оказался некачественным. Вы вправе вернуть свои деньги. Мы расскажем, как правильно это сделать и как избежать лишних проблем с возвратом покупок.

00:00 как вернуть деньги за товар
00:24 как вернуть деньги за некачественный товар
04:01 Как вернуть деньги за качественный товар
05:31 Как вернуть деньги за товар, купленный в интернете
08:33 Как вернуть деньги за товар, купленный в кредит

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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:34

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ



Сьогодні ми в гостях у Тимофія Милованова - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Наразі Тимофій - Президент Київської школи економіки.
Поговоримо про таке:

00:00 intro

00:19 Огляд головних макропоказників від Тимофія та Київської школи економіки, які дивують сьогодні найбільше та чому

05:05 Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд

15:57 Чому для України так важлива співпраця з МВФ. Чи є в цих домовленостях пункти, які особисто Тимофію не сподобались або навпаки

25:37 Коли та за яких умов Україна зможе відмовитися від співробітництва з Фондом

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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:48

Закон о "сплите" подписан



Уже 1-го июля вступил в силу закон о «сплите» – и надзор за всем небанковским сектором финансовых услуг перейдет к НБУ. Это кредитные и страховые компании, ломбарды, кредитные союзы.

Не будет ли это звоночком того, что много компаний закроется?

Нужно ли такое количество компаний, например, кредитных, которые сейчас существуют?

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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:56

Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс ?



1 июня глава НБУ Яков Смолий,который возглавлял НБУ с марта 2018 года, подал в отставку, указав причиной "политическое давление". «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — добавил Смолий.

Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Также, курс гривны на межбанковском валютном рынке на заметно снизился.

Чего ждать дальше? Как отставка отразится на курсе гривны и есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране?

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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:53

Як розпорядитися коштами під час кризи



Сьогодні ми в гостях у Тимофія Милованова - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Наразі Тимофій - Президент Київської школи економіки.

Поговоримо про таке:

00:00 intro

00:05 Як НБУ щодо облікової ставки статегія вплине на ринок кредитів та депозитів. Чи дочекаються українці обіцяної іпотеки від 10% у названі терміни

07:00 Кажуть, криза — це час можливостей. Поради Тимофія, як максимально зберегти, а можливо, навіть примножити свої заощадження. Як сьогодні краще розпоряджатися грошима, куди вкладати, або навпаки, тримати під подушкою, і чому?

19:21 Чи буде зменшуватися довіра до долара та євро

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