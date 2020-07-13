Youtube канал - Finance.ua

Додано: Вів 14 лип, 2020 10:54

Сегодня мы в гостях у Галины Третьяковой - главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.00:00 intro00:30 вокруг высказываний Галины Третьяковой в последнее время было много шума. Расставим все точки над "і", и услышим разъяснения ее позиции касательно социальных выплат10:07 Что делается для того, чтобы средства, которые направляет государство на социальную защиту не шли в карманы тех, кто не имеет никаких прав на получение социальной помощи17:39 Как перестроить социальную политику с системы "от бедных к бедным" на систему "от богатых к бедным"22:13 Пример стран, где подход "от богатых к бедным" работает идеально30:44 В Украине с 1 июля повысили пенсии и прожиточный минимум. Но все-равно, это не те суммы, которые бы всем хотелось. Какие цифры средней пенсии, минимальной зарплаты, прожиточного минимума, устроили бы главу Комитета ВР по вопросам соцполитики Галину Третьякову? И когда будет реально достичь этих сумм?40:40 Как вводится накопительная пенсионная реформа в Украине и заработает ли она в заявленном 2023 году.50:57 Зачем украинцам накопительная пенсионная реформа и что для этого должно сделать государство53:26 Одна из самых больших проблем в Украине – это зарплаты в конвертах. Может ли Украина если не искоренить, то минимизировать это явление?, ставьте лайк и не пропускайте важные видео