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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 22 чер, 2020 11:18
Re: Youtube канал - Finance.ua
Дякую за чудовий та цікавий обмін
Додано: Сер 24 чер, 2020 10:50
Что влияет на курс доллара в Украине
В каждом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев делает прогноз валюты на неделю, а какие же факторы и как они влияют на курс доллара в Украине? Сегодня поговорим об этом
00:00 Факторы влияния на курс доллара
00:29 Как импортеры и экспортеры влияют на курс доллара
03:13 Период расчетов с бюджетом и валютные интервенции как факторы влияния на курс
05:18 Аукционы Минфина по продаже ОВГЗ и курс доллара
07:32 Влияние на курс цен на нефть и золото, факторов мировой экономики, посевных и сбора урожая
12:05 Другие факторы влияния на курс
13:16 Прогноз курса на период 24.06-01.07.20
Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:13
Вы купили товар, но он не подошел по размеру, цвету или оказался некачественным. Вы вправе вернуть свои деньги. Мы расскажем, как правильно это сделать и как избежать лишних проблем с возвратом покупок.
00:00 как вернуть деньги за товар
00:24 как вернуть деньги за некачественный товар
04:01 Как вернуть деньги за качественный товар
05:31 Как вернуть деньги за товар, купленный в интернете
08:33 Как вернуть деньги за товар, купленный в кредит
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:34
Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
Сьогодні ми в гостях у Тимофія Милованова - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Наразі Тимофій - Президент Київської школи економіки.
Поговоримо про таке:
00:00 intro
00:19 Огляд головних макропоказників від Тимофія та Київської школи економіки, які дивують сьогодні найбільше та чому
05:05 Як Україна може мінімізувати економічні ризики, такі як: безробіття, проблеми малого та середнього бізнесу, та можлива девальвація нацвалюти. Які кроки має для цього зробити уряд
15:57 Чому для України так важлива співпраця з МВФ. Чи є в цих домовленостях пункти, які особисто Тимофію не сподобались або навпаки
25:37 Коли та за яких умов Україна зможе відмовитися від співробітництва з Фондом
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:48
Закон о "сплите" подписан
Уже 1-го июля вступил в силу закон о «сплите» – и надзор за всем небанковским сектором финансовых услуг перейдет к НБУ. Это кредитные и страховые компании, ломбарды, кредитные союзы.
Не будет ли это звоночком того, что много компаний закроется?
Нужно ли такое количество компаний, например, кредитных, которые сейчас существуют?
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:56
Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс ?
1 июня глава НБУ Яков Смолий,который возглавлял НБУ с марта 2018 года, подал в отставку, указав причиной "политическое давление". «Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — добавил Смолий.
Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Также, курс гривны на межбанковском валютном рынке на заметно снизился.
Чего ждать дальше? Как отставка отразится на курсе гривны и есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране?
Додано: Вів 07 лип, 2020 10:53
Як розпорядитися коштами під час кризи
Сьогодні ми в гостях у Тимофія Милованова - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Наразі Тимофій - Президент Київської школи економіки.
Поговоримо про таке:
00:00 intro
00:05 Як НБУ щодо облікової ставки статегія вплине на ринок кредитів та депозитів. Чи дочекаються українці обіцяної іпотеки від 10% у названі терміни
07:00 Кажуть, криза — це час можливостей. Поради Тимофія, як максимально зберегти, а можливо, навіть примножити свої заощадження. Як сьогодні краще розпоряджатися грошима, куди вкладати, або навпаки, тримати під подушкою, і чому?
19:21 Чи буде зменшуватися довіра до долара та євро
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:08
Будущее НБУ и курса доллара
В сегодняшнем выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
00:10 ожидать ли падения гривны и будет ли неконтролируемое печатание денег после отставки Смолия, потому как он как раз был противником этого процесса
06:36 Что должно произойти, чтобы доллар откатился до отметки, которая была при правлении Смолия
08:11 Кто может стать новым главой НБУ
11:37 Прогноз курса на следующую неделю
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:54
Сегодня мы в гостях у Галины Третьяковой - главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.
Поговорим о следующем:
00:00 intro
00:30 вокруг высказываний Галины Третьяковой в последнее время было много шума. Расставим все точки над "і", и услышим разъяснения ее позиции касательно социальных выплат
10:07 Что делается для того, чтобы средства, которые направляет государство на социальную защиту не шли в карманы тех, кто не имеет никаких прав на получение социальной помощи
17:39 Как перестроить социальную политику с системы "от бедных к бедным" на систему "от богатых к бедным"
22:13 Пример стран, где подход "от богатых к бедным" работает идеально
30:44 В Украине с 1 июля повысили пенсии и прожиточный минимум. Но все-равно, это не те суммы, которые бы всем хотелось. Какие цифры средней пенсии, минимальной зарплаты, прожиточного минимума, устроили бы главу Комитета ВР по вопросам соцполитики Галину Третьякову? И когда будет реально достичь этих сумм?
40:40 Как вводится накопительная пенсионная реформа в Украине и заработает ли она в заявленном 2023 году.
50:57 Зачем украинцам накопительная пенсионная реформа и что для этого должно сделать государство
53:26 Одна из самых больших проблем в Украине – это зарплаты в конвертах. Может ли Украина если не искоренить, то минимизировать это явление?
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