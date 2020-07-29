Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:09
В сегодняшнем выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
00:13 Действительно ли низкая инфляция - это катастрофа для Украины? Будет ли курс доллара на том уровне, который заложен в бюджете 2020?
03:44 14 июля легализировали игорный бизнес в Украине. Плюсы и минусы легализации игорного бизнеса
11:00 Прогноз курса на период с 16 июля по 23 июля
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Ірина_
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:04
16 июля Верховная Рада назначила главой Нацбанка председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.
Кто он, чем он занимался ранее, какую команду соберет, что теперь ожидать от Нацбанка, что будет с инфляцией и курсом, что будем с реальным сектором экономики
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Ірина_
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Додано: Чет 23 лип, 2020 11:47
В последнее время на валютном рынке мы наблюдаем рост паники, оживление спекулянтов и скачки курса. Специально для подписчиков и зрителей канала Finance.ua Алексей Козырев сделает детальный анализ факторов, которые сейчас влияют на курс и даст свой прогноз курса.
00:00 intro
00:58 факторы влияния на курс
11:02 прогноз курса на период с 23 по 30 июля
13:41 начало осени 2020
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Модератор
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:04
Подсказал бы что не так на ютуб канале(у меня
золотая кнопка
, я понимаю что не так), но Вы удаляете мои посты, поэтому подсказывать не буду.
Причем подсказка состояла бы всего из одного слова, может кто то догадается, пишите здесь, если слово будет верным, я поставлю лайк
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:09
hno3 заінтригували) Слово - реклама? З пов.
Ірина_
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:07
Ірина_ не угадали )
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
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Додано: Чет 30 лип, 2020 09:14
hno3 давайте зробим вікторину! напишіть 3-5 варіантів, а ми будемо вгадувати (чи навіть голосувати!)
greenozon
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:05
В сегодняшнем выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев ответит на следующие вопросы:
00:00 intro
00:52 Почему мы наблюдаем курсовые качели
08:07 Что повлияет на формирование курса на следующей неделе
Каким будет курс ближайшую неделю
Как подстраховать себя в период значительных валютных колебаний
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Ірина_
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Додано: Чет 30 лип, 2020 12:10
hno3 в будь-якому випадку це велика праця і не однієї людини. Вам бажаю успіху та стабільності росту підписників Вашого каналу. З пов.
Ірина_
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