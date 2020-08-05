Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:12

hno3
Дякую за слушні думки!
Насправді ми вже розглядали цей варіант. Однак цей застосунок має свою аудиторію, де переважають підлітки, молоді люди + TikTok це все ж відео жартівливого характеру.
Можливо Ваш канал відповідає цим віковим вподобанням. Не дуже впевнена, що особі у віці 16 років буде цікава інформація, тривалістю 20 хв, який буде курс :)
Та й особливо не пожартуєш на серйозні фінансові теми.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:03

Ірина_

Я не пробую переубедить, я подсказываю.
Вам решать воспользоваться подсказкой или как всегда опоздать на поезд и пробовать догнать последний вагон :roll:
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:13

hno3 ми завжди відкриті до своїх користувачів)
Ще раз дякую за Вашу пораду, це для нас цінно :)


З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:22

  Ірина_ написав:Однак цей застосунок має свою аудиторію, де переважають підлітки, молоді люди + TikTok це все ж відео жартівливого характеру.


а як щодо

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:08

  greenozon написав:
  Ірина_ написав:Однак цей застосунок має свою аудиторію, де переважають підлітки, молоді люди + TikTok це все ж відео жартівливого характеру.


а як щодо

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Дякуємо за деталізацію. Ми цей напрямок повністю не відкидаємо.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:38

Що можна купити, якщо кинути курити прямо зараз



Чи знали ви, що на шкідливій звичці можна зекономити або навіть заробити?

Finance.ua в рубриці #фінфішки порахував, скільки ви зможете зекономити і що купити, якщо кинути курити протягом певного часу.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 12:28

Доллар и евро: какие сюрпризы ждать от валюты



В сегодняшнем выпуске Алексей Козырев детально раскроет интересующие всех вопросы о курсе валют:

00:00 intro
00:29 что повлияет на поведение валютного рынка в период с 6 по 13 августа 2020
04:22 прогноз курса на период с 6 по 13 августа 2020
05:24 причины широкого коридора по курсам
09:10 причины колебания курса


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Ірина_
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