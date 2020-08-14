Youtube канал - Finance.ua

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В сегодняшнем выпуске Алексей Козырев детально раскроет интересующие всех вопросы о курсе валют:
00:00 intro 00:29 что повлияет на поведение валютного рынка в период с 6 по 13 августа 2020 04:22 прогноз курса на период с 6 по 13 августа 2020 05:24 причины широкого коридора по курсам 09:10 причины колебания курса
С лета 2020 года в Украине заработала система автоматической фото/видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Пока камеры работают только в Киеве и области (45 штук) и фиксируют лишь один вид нарушений — превышение скорости. Киевлянам и гостям столицы начали приходить «письма счастья» – уведомления о штрафах. Но они нередко теряются на почте, а если не оплатить штраф вовремя, то его сумма удвоится. С другой стороны, если сделать это в 10-дневный срок, то сумма наоборот будет вполовину меньше. Поэтому мы перечислили 6 способов узнать о своих штрафах заранее и сэкономить на их оплате.
00:00 "письма счастья" за нарушение правил ПДД 00:26 размеры штрафов за превышение скорости 01:18 1 способ - сайт МВД 01:55 2 способ - Мобильное приложение 03:00 Telegram-боты 03:43 Интернет-банк Приват24 04:29 Мобильное приложение monobank 04:55 Электронный кабинет водителя
Полный и развернутый разбор вопросов по курсу, золоту и недвижимости от финансового эксперта Алексея Козырева - доступно, понятно и просто о сложном.
00:00 О чем поговорим сегодня? 00:45 Факторы влияния на валютный рынок с 13 по 20 августа 06:35 Прогноз курса на период с 13 по 20 августа 07:49 Почему цены на золото растут 14:17 стоит ли вкладываться в золото сейчас 14:58 Что будет происходить с ценами на недвижимость