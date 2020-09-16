Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 20 сер, 2020 11:12
Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:
что происходит по паре евро-доллар?
почему евро относительно гривны то растет, то падает?
что происходит с золотом, чего ожидать?
что будет с курсом валю за период с 20 по 27 августа?
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Ірина_
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:47
Мы показали, как любой украинец может через Приват24 и приложение Monobank купить доллары или евро за несколько минут. При этом следует учитывать, что покупка онлайн не всегда выгоднее традиционных обменников.
Laperest
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Додано: Чет 27 сер, 2020 11:08
Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:
00:00 intro
00:47 что происходит с ценами на золото и серебро
03:02 причины коррекции цен на золото и серебро
05:20 стоит ли вкладываться в драгметалы сейчас
08:10 факторы влияния на формирование курса на период с 27.08 по 02.09
15:51 прогноз курса валют на период с 27.08 по 02.09
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Ірина_
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:44
Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:
00:00 intro
00:52 факторы влияния на курс в период с 3 по 10 сентября
12:30 прогноз курса в период с 3 по 10 сентября
13:10 ситуация на рынке золота и серебра
15:35 прогноз цен на золото и серебро в период с 3 по 10 сентября, факторы, которые будут влиять на стоимость
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Ірина_
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Додано: Вів 08 вер, 2020 10:29
Купівля власного житла - справа серйозна. Вона потребує не лише значної кількості коштів, але й сталевих нервів та знань. Щоб не натрапити на недобросовісного продавця, свою безпеку ви маєте забезпечити самостійно.
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Ірина_
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Додано: Чет 10 вер, 2020 10:28
Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:
00:00 intro
00:26 факторы влияния на курс валют
06:24 прогноз курса валют на период 10.09 - 16.09
08:00 влияние на валюту конфликта США и Китая
09:16 выгодны ли скачки курса Украине
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Додано: Вів 15 вер, 2020 15:59
В рамках рубрики #фінфішки Денис Зикеев, сооснователь компании RiskTools, которая занимается оценкой кредитного риска на рынке кредитования раскроет следующие вопросы:
00:16 Как улучшить свою кредитную историю и повысить свою привлекательность как заемщика
01:55 Как обезопасить свои персональные данные
Рубрика #фінфішки создана помогать в пользовании финансовыми инструментами и интернет-сервисами Подписывайтесь на Finance.ua
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Додано: Чет 17 вер, 2020 10:11
В этом выпуске вы узнаете прогноз курса доллара и евро на период с 17 по 23 сентября, также, услышите о факторах влияния на курс.
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