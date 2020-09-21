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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:12

Что ждать от евро и золота? Валютные качели



Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:

что происходит по паре евро-доллар?

почему евро относительно гривны то растет, то падает?

что происходит с золотом, чего ожидать?

что будет с курсом валю за период с 20 по 27 августа?

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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 16:47

Re: Youtube канал - Finance.ua

Мы показали, как любой украинец может через Приват24 и приложение Monobank купить доллары или евро за несколько минут. При этом следует учитывать, что покупка онлайн не всегда выгоднее традиционных обменников.
Laperest
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:08

Доллар, евро, золото и серебро: ждать ли роста в ближайшее в



Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:

00:00 intro

00:47 что происходит с ценами на золото и серебро

03:02 причины коррекции цен на золото и серебро

05:20 стоит ли вкладываться в драгметалы сейчас

08:10 факторы влияния на формирование курса на период с 27.08 по 02.09

15:51 прогноз курса валют на период с 27.08 по 02.09

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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:44

Прогноз курса и цен на золото на начало сентября




Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:

00:00 intro

00:52 факторы влияния на курс в период с 3 по 10 сентября

12:30 прогноз курса в период с 3 по 10 сентября

13:10 ситуация на рынке золота и серебра

15:35 прогноз цен на золото и серебро в период с 3 по 10 сентября, факторы, которые будут влиять на стоимость

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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:29

Як перевіряти об'єкти нерухомості перед покупкою - покрокова



Купівля власного житла - справа серйозна. Вона потребує не лише значної кількості коштів, але й сталевих нервів та знань. Щоб не натрапити на недобросовісного продавця, свою безпеку ви маєте забезпечити самостійно.

Для цього Finance.ua підготував вам покрокову найдетальнішу інструкцію, як перевірити об’єкти нерухомості перед купівлею.

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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:28

НБУ сменил тактику на валютном рынке: что будет с курсом дол



Сегодня финансовый аналитик Алексей Козырев ответит на актуальные и интересующие всех вопросы:

00:00 intro

00:26 факторы влияния на курс валют

06:24 прогноз курса валют на период 10.09 - 16.09

08:00 влияние на валюту конфликта США и Китая

09:16 выгодны ли скачки курса Украине

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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 15:59

Как исправить свою кредитную историю и обезопасить персональ



В рамках рубрики #фінфішки Денис Зикеев, сооснователь компании RiskTools, которая занимается оценкой кредитного риска на рынке кредитования раскроет следующие вопросы:

00:16 Как улучшить свою кредитную историю и повысить свою привлекательность как заемщика

01:55 Как обезопасить свои персональные данные

Рубрика #фінфішки создана помогать в пользовании финансовыми инструментами и интернет-сервисами

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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:11

Что повлияет на курс валют в конце сентября



В этом выпуске вы узнаете прогноз курса доллара и евро на период с 17 по 23 сентября, также, услышите о факторах влияния на курс.

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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:14

Надокучливі колектори: як правильно розмовляти, куди скаржит



В рамках рубрики #фінфішки Finance.ua завітав в НБУ до Ольги Лобайчук - начальника Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Почули відповіді на такі питання:

00:30 На яких підставах борг позичальника можуть передати колекторській компанії
01:15 Що загрожує банку або фінкомпанії, якщо вона не повідомила боржника про продаж боргу
01:56 Хто такі колектори в Україні, хто працює в таких організаціях. Чи потрібно людині для роботи бути фахівцем в економічних, юридичних питаннях
03:27 Робота колекторських фірм в Штатах і Європі. Відміна їх методів від українських
05:10 Колектори можуть дошкуляти людині щодо чужого боргу. Що має робити людина в такому випадку, куди звертатися
08:56 Що робити, якщо борг все ж позичальника, але колектори загрожують кримінальними справами, намагаються завдати шкоди людині, або його майну
11:22 Якщо у людини поки немає можливості платити за кредитом, як їй правильно поговорити з колекторами
12:11 Чи варто записувати розмови з колекторами на диктофон, відео... чи зможе це допомогти, послугувати як доказ?
13:38 Куди в Україні можна поскаржитися на дії колекторів?
14:25 Знаємо, що НБУ вже планує вплинути на ринок взаємин між позичальниками та колекторами? Розкажіть більш детально.
16:55 Які механізми будуть захищати права кредиторів з однієї сторони, а позичальників — з іншої?

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