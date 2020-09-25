Youtube канал - Finance.ua

Мы показали, как любой украинец может через Приват24 и приложение Monobank купить доллары или евро за несколько минут. При этом следует учитывать, что покупка онлайн не всегда выгоднее традиционных обменников.
Купівля власного житла - справа серйозна. Вона потребує не лише значної кількості коштів, але й сталевих нервів та знань. Щоб не натрапити на недобросовісного продавця, свою безпеку ви маєте забезпечити самостійно.
Для цього Finance.ua підготував вам покрокову найдетальнішу інструкцію, як перевірити об’єкти нерухомості перед купівлею.
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В рамках рубрики #фінфішки Finance.ua завітав в НБУ до Ольги Лобайчук - начальника Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Почули відповіді на такі питання:
00:30 На яких підставах борг позичальника можуть передати колекторській компанії 01:15 Що загрожує банку або фінкомпанії, якщо вона не повідомила боржника про продаж боргу 01:56 Хто такі колектори в Україні, хто працює в таких організаціях. Чи потрібно людині для роботи бути фахівцем в економічних, юридичних питаннях 03:27 Робота колекторських фірм в Штатах і Європі. Відміна їх методів від українських 05:10 Колектори можуть дошкуляти людині щодо чужого боргу. Що має робити людина в такому випадку, куди звертатися 08:56 Що робити, якщо борг все ж позичальника, але колектори загрожують кримінальними справами, намагаються завдати шкоди людині, або його майну 11:22 Якщо у людини поки немає можливості платити за кредитом, як їй правильно поговорити з колекторами 12:11 Чи варто записувати розмови з колекторами на диктофон, відео... чи зможе це допомогти, послугувати як доказ? 13:38 Куди в Україні можна поскаржитися на дії колекторів? 14:25 Знаємо, що НБУ вже планує вплинути на ринок взаємин між позичальниками та колекторами? Розкажіть більш детально. 16:55 Які механізми будуть захищати права кредиторів з однієї сторони, а позичальників — з іншої?