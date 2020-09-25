Youtube канал - Finance.ua

Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:55

Нацбанк начинает следующий этап обновления банкнот и монет. Из обращения будут выведены монеты номиналом 25 копеек, а также все бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года. Они перестают быть платежным средством с 1 октября этого года. Мы узнали, что делать, если в кошельке остались устаревшие деньги.Если после 1 октября у вас останутся какие-либо купюры, выпущенные до 2003 года, или монеты номиналом 25 коп., у вас еще будет время для того, чтобы обменять их на новые.В течение 1 года, до 30 сентября 2021 г., можно будет обратиться в отделение любого банка.В течение 3 лет, до 30 сентября 2023 г., обмен можно будет провести в НБУ и одном из уполномоченных банков. Это Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ., ставьте лайк и не пропускайте важные видео!